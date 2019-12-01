"فرص القرن للجميع".. السعودية تعلن برنامجها لرئاسة مجموعة العشرين

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت المملكة العربية السعودية برنامجها لرئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية المعروفة اختصارًا بـ"جي 20"، والتي تبدأ أعمالها كرئيسة للمجموعة رسميًا اليوم الأحد، وتستمر إلى حين انعقاد قمة قادة المجموعة في الرياض يومي 21 و22 نوفمبر 2020.

ومن المُقرر أن تركز المُناقشات واللقاءات الوزارية ومجموعات العمل المزمع أن تُنظمها السعودية خلال رئاستها المجموعة على تحقيق الشعار الذي حدّدته لبرنامجها: "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين.

وبالنظر إلى كونها أول بلد عربي يستضيف قمة لقادة "جي 20"، تسعى السعودية خلال فترة رئاستها إلى تحقيق 3 محاور رئيسية تتمثل في:

ـ تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تُمكّن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار.

ـ الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة.

ـ تشكيل آفاق جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

كما شدّدت المملكة أنها ستعمل خلال رئاستها "جي 20" على ضمان استمرار المجموعة في إبراز نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

وتحقيقًا لذلك الهدف، وجّهت السعودية دعوات إلى الأردن وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا. كما ستوجه دعوات إلى منظمات إقليمية من بينها: صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وفيتنام بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، والإمارات بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون الخليجي، والسنغال بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

وستُدعى المنظمات الدولية التي كان لها مساهمات جلية تاريخيًّا في مجموعة العشرين، التي تشمل: منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وخلال الفترة التي تسبق عقد قمة قادة المجموعة في نوفمبر من العام المقبل، ستستضيف السعودية أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر، تتضمن اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل المُمثلة في "مجموعة الأعمال (بي 20)، ومجموعة الشباب (واي 20)، ومجموعة العمال (إل 20)، ومجموعة الفكر (تي 20)، ومجموعة المجتمع المدني (سي 20)، ومجموعة المرأة (دبليو 20)، ومجموعة العلوم (إس 20)، ومجموعة المجتمع الحضري (يو 20)" .

وأشادت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بجهود اليابان، وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة العام الجاري، مؤكدة مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

وأكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التزام المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة، واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

وأضاف: "تقع المملكة على مفترق الطرق لثلاث قارات، هي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة السعودية مجموعة العشرين سيكون لها دورًا مهمًا في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن بأن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا دول العالم في السعودية".

كانت السعودية تسلّمت رئاسة "جي 20" رسميًا في 25 نوفمبر الماضي، ولمدة عام واحد، لتُصبح بذلك البلد العربي الأول الذي يستضيف قمة قادة المجموعة العام المُقبل. ويأتي ذلك بعد 11 عامًا على انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، وبعد 5 أشهر من تسلّمها الرئاسة في ختام القمة التي انعقدت ليومين بمدينة أوساكا اليابانية.

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