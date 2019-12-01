صحيفة: آلاف من طالبي اللجوء المرحلون من ألمانيا يعودون للبلاد أكثر من مرة

برلين- (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن الآلاف من طالبي اللجوء في ألمانيا الذين تم ترحيلهم إلى خارج البلاد أكثر من مرة، أو الذين رحلوا طواعية، تمكنوا من العودة وقدموا طلبات لجوء من جديد.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد استنادا إلى بيانات الحكومة الاتحادية أنه حتى 30 أكتوبر الماضي، كان يقيم في ألمانيا 4916 طالب لجوء دخلوا البلاد مرتين منذ عام 2012 وتم ترحيلهم، أو غادروا طواعية، ثم عادوا مجددا وقدموا طلبات لجوء للمرة الثالثة.

وأضافت الصحيفة أن هناك 1023 طالب لجوء يقيمون في ألمانيا حاليا، وبصدد بدء محاولة لجوء للمرة الرابعة، بعد ترحيلهم أو رحيلهم طواعية أكثر من مرة.

ولكن التقرير الصحفي أشار إلى أن الأشخاص متعددي مرات الدخول إلى ألمانيا لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من إجمالي طالبي اللجوء في البلاد.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، جاء إلى ألمانيا إجمالي 1.78 مليون طالب لجوء في الفترة بين عام 2010 و2018.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن مشروع قانون وزاري من شأنه أن يتيح احتجاز أي أجانب طوال مدة إجراءات اللجوء الجديدة الخاصة بهم، بموجب حظر إعادة دخول، وذلك بعد عودة إبراهيم ميري، وهو عضو في عشيرة إجرامية، من لبنان إلى ألمانيا. وقد جرى ترحيله مجددا إلى لبنان الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، الاحتجاز ممكن لشهور قليلة، وغالبا لا يكون هناك احتجاز من الأساس.