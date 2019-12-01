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زعيم حزب العمال البريطاني لا يستبعد الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهاب

12:24 م الأحد 01 ديسمبر 2019
زعيم حزب العمال البريطاني لا يستبعد الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهاب

جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية

لندن- (د ب أ):

قال زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، إنه لا يتعين بالضرورة أن يقضي الإرهابيون المدانون مدة عقوبتهم كاملة في السجن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت تعليقاته بعد يومين من هجوم ارتكبه إرهابي تم إطلاق سراحه مبكرا من السجن وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بالقرب من جسر لندن.

وكان شاب، 27 عاما، عرفته السلطات باسم عثمان خان، طعن شخصين حتى الموت بالقرب من جسر لندن أمس الأول الجمعة قبل أن تطلق الشرطة عليه النار فترديه قتيلا. وكان قد أدين في السابق بجرائم على صلة بالإرهاب.

وخرج خان من السجن في ديسمبر 2018، ما أثار جدلا حادا بشأن الإفراج المبكر.

وقال كوربين في مقابلة مع برنامج "صوفي ريدج أون صنداي" على شبكة "سكاي"، "أعتقد أن الأمر يعتمد على الظروف، هذا يعتمد على الحكم، بل يعتمد بشكل أساسي على ما يفعلوه في السجن".

وتتناقض التعليقات مع موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تعهد أمس السبت بأن حكومة المحافظين ستضمن أن الإرهابيين المدانين لن يكونوا مؤهلين للإفراج المبكر.

وأشار كوربين إلى أنه حتى الإرهابيين المدانين يجب أن يستفيدوا من الإفراج المبكر إذا غيروا طريقهم.

وقال: "يجب أن تكون السجون مكانا يتم فيه إبعاد الأشخاص بسبب الجرائم الخطيرة الكبرى، ولكن أيضا يجب أن تكون مكان يتم فيه إعادة التأهيل".

وفي المقابلة، رفض كوربين أيضا أن يقول كيف سوف يصوت في استفتاء ثانٍ على مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بإجرائه إذا تولى حزب العمال السلطة.

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