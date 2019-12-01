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ارتفاع حدة تلوث الهواء يجبر إيران على اغلاق المدارس والغاء المباريات

12:19 م الأحد 01 ديسمبر 2019
ارتفاع حدة تلوث الهواء يجبر إيران على اغلاق المدارس والغاء المباريات

التلوث في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلن مكتب حاكم طهران ووزارة التعليم الإيرانية اليوم الأحد إغلاق رياض الأطفال والمدارس في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبرى بسبب الارتفاع الحاد في تلوث الهواء.

وتم فرض حظر على حركة الشاحنات في المدن الكبيرة، وجرى إلغاء العديد من مباريات كرة القدم التي كانت مقررة اليوم.

ونصحت وزارة الصحة الأطفال وكبار السن بالبقاء في منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة تلوث الهواء أصبحت منذ سنوات إحدى أخطر المشكلات التي تشهدها البلاد، وتعلن وزارة الصحة كل عام وفاة الآلاف نتيجة لذلك.

وتعد السيارات وسيلة تنقل رئيسية في إيران، خاصة في ظل وجود نقص في وسائل النقل العامة.

وكثيرا ما يتم إغلاق المدارس في المدن الإيرانية الكبرى بسبب الضباب الدخاني.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد من أيام العمل في إيران.

التلوث في إيران طهران وزارة التعليم الإيرانية اغلاق المدارس

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