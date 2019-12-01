توقعات باستقالة رئيس وزراء مالطا

فاليتا- (د ب أ):

دعا رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات أعضاء الحكومة من حزب العمال الحاكم لاجتماع عاجل صباح اليوم الأحد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن موسكات أنه يعتزم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

وقال عضو للحكومة في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "من المتوقع أن يعلن أنه سيغادر منصبه هذا الصباح، مازلنا لا نعرف إذا كان سيبقى حتى الفترة الانتقالية".

وكانت مصادر من داخل حزب العمال الحاكم في مالطا قد أعلنت أمس السبت أنه من المتوقع اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد بحلول الثامن عشر من يناير 2020.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الحالي جوزيف موسكات تنحيه عن منصبه بمجرد أن يمثل العقل المدبر المشتبه به وراء تفجير السيارة المفخخة والذي أسفر عن مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا، البالغة من العمر 53 عامًا، في أكتوبر 2017 أمام القضاء .

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رئيس الوزراء يستعد للشروع في عملية اختيار خليفة له في يناير المقبل قبل انعقاد البرلمان بعد عطلة أعياد الميلاد.

وقد تم انتخاب موسكات البالغ من العمر 45 عامًا في عام 2013 ، ومنذ ذلك الحين يحتفظ موسكات بمنصبه عبر تحقيق الفوز بالانتخابات العامة المتعاقبة بأغلبية ساحقة. وكان له الفضل في الإشراف على تحقيق نجاح اقتصادي في وقت قياسي وخفض معدلات البطالة خلال فترة ولايته، ولكن يلقى باللائمة عليه في تجاهل الفساد.

وقد تلطخت سمعة موسكات على خلفية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، خاصة بعد أن كشفت تقارير مؤخرًا بأن رئيس هيئة العاملين بمكتبه قد تم استجوابه في القضية.

ووجهت السلطات المالطية رسميا اتهامات إلى رجال الأعمال يورجن فينيتش، في المحكمة بالتواطؤ في قتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، في قضية هزت الجزيرة المتوسطية.

وتم اقتياد فينيتش، 37 عامًا، إلى المحكمة ووجهت إليه تهمة التواطؤ في قتل الصحفية والمشاركة في منظمة إجرامية والتواطؤ في التسبب بانفجار.

وقد أعلن فينيتش أمام المحكمة أنه غير مذنب فى الاتهامات الموجهة إليه .