المرصد السوري: مقتل أكثر من 800 شخص الشهر الماضي جراء الصراع المستمر

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 800 شخص في نوفمبر الماضي من جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

ولفت المرصد إلى أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في نوفمبر الماضي، فإن هناك 227 مدنيا بينهم 44 طفلا دون الـ18 عاما و29 سيدة.

وذكر أن 79 من القتلى سقطوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.

وأشار إلى أن من بين القتلى 241 من مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المسلحة، و137 من القوات الحكومية، و 71 من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).