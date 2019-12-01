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مفاوضات سد النهضة: وزير الري الإثيوبي يصل إلى القاهرة

10:13 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
مفاوضات سد النهضة: وزير الري الإثيوبي يصل إلى القاهرة

سد النهضة

القاهرة- (د ب أ):

وصل إلى القاهرة، الأحد، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قادما على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة لمصر يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ومن المقرر أن يصل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في وقت لاحق اليوم للمشاركة في الاجتماع، الذي سيكون الثاني ضمن أربعة اجتماعات من المقرر عقدها على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير المقبل، وذلك وفقا لاتفاق كان تم التوصل إليه بعد اجتماع عُقد في واشنطن.

كان الاجتماع الأول الذي عُقد بعد تدخل واشنطن في المفاوضات، عقد في العاصمة الإثيوبية أدس أبابا في نوفمبر الماضي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، واستعرض عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه الذي سينعقد في واشنطن منتصف الشهر القادم.

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