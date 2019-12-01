أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

القضاء العراقي يُصدر مذكرة توقيف قبض ومنع سفر بحق قائد عسكري كبير

10:09 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
القضاء العراقي يُصدر مذكرة توقيف قبض ومنع سفر بحق قائد عسكري كبير

مجلس القضاء الأعلى العراقي

ذي قار(العراق)- (د ب أ ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وكان الشمري أعطى الآوامر لفتح الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي، مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهرا وإصابة 250 أخرين .

القضاء العراقي مجلس القضاء الأعلى في العراق منع سفر تظاهرات محافظة ذي قار احتجاجات العراق

الخبر التالى:

انقسامات علنية قبل الانتخابات.. وزير الدفاع الإثيوبي ينتقد آبي أحمد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان