لقاء بين ممثلي حزبي نتنياهو وجانتس لكسر جمود تشكيل حكومة الاحتلال

تل أبيب- (د ب أ):

يلتقي ممثلون عن حزبي "ليكود" بزعامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة رئيس أركان جش الاحتلال السابق بيني جانتس، اليوم الأحد، في مسعى لكسر الجمود بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الكنيست يولي ادلشتين اجتمع مع الجانبين على انفراد الأربعاء الماضي، وقال بعد ذلك إن "الفجوات بين موقفي الجانبين شاسعة ومن الصعب تقريبها، إذ أن أيا من الجانبين غير مستعد للتنازل عن موقفه الأوّلي".

ويبقى أمام أعضاء الكنيست 11 يوما فقط لتشكيل حكومة جديدة، وإلا سيتم التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

وكان نتنياهو وجانتس قد فشلا في استغلال مهل سابقة لتشكيل حكومة، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

وتصدر حزب "أزرق أبيض" الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

لكن نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.