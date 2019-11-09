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    رئيس النمسا السابق: الحكومة الجديدة ستبدأ عملها قبل عطلة عيد الميلاد

    11:43 م السبت 09 نوفمبر 2019
    رئيس النمسا السابق: الحكومة الجديدة ستبدأ عملها قبل عطلة عيد الميلاد

    الرئيس النمساوي السابق هاينز فيشر

    فيينا - (أ ش أ):

    توقع الرئيس النمساوي السابق الدكتور هاينز فيشر أن تبدأ الحكومة النمساوية الجديدة عملها قبل حلول عيد الميلاد المقبل، وأن تتكون من تحالف ناجح يجمع حزبي الشعب والخضر.

    وقال فيشر ، في تصريح اليوم السبت ، إن تحالف حزبي الشعب والخضر هو الأفضل بالنسبة للنمسا في هذه المرحلة، مقارنة بالتحالف السابق بين حزبي الشعب والحرية، مشيرا إلى أن رئيس حزب الشعب سباستيان كورتس أذكى من أن يكرر التحالف السابق مع حزب الحرية الذي تسبب في أزمات وفضائح سياسية.

    وأوضح أنه لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن هذا التحالف بين الحزبين مستحيل، ولكن تقديري هو أن هذا التحالف قادم بقوة ، وهو أفضل وأسهل تحالف حزبي يستطيع الفوز بالأغلبية في المجلس الوطني (البرلمان).

    وقال إنه لأول مرة تتاح لحزب الخضر الفرصة للانضمام إلى الحكومة، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك "تطرف" في هذه الحكومة، ومن المرجح أن يظل التعامل مع اللاجئين بشكل صارم.

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