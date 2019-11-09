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    ترامب يعرب عن رغبته في نشر نص مكالمته في أبريل مع زيلينسكي

    11:42 م السبت 09 نوفمبر 2019
    ترامب يعرب عن رغبته في نشر نص مكالمته في أبريل مع زيلينسكي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه "على الأرجح" سينشر نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل.

    وأضاف ترامب: "إنهم يريدون الحصول على نص للمكالمة الأخرى، المكالمة الثانية ، وأنا على استعداد لتقديم ذلك".

    وحدثت المكالمة في أبريل بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيكون على استعداد لإصدار نص المكالمة لكنه لم يحدد التوقيت.

    ويأتي تصريح ترامب حول نص المكالمة في الوقت الذي يدخل فيه التحقيق في اتهامه بالتقصير مرحلة جديدة. وقال الديمقراطيون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنهم سيعقدون أول جلسات استماع مفتوحة في الكونجرس يوم الأربعاء المقبل. وكانت جلسات الاستماع حتى الآن تتم خلف الأبواب المغلقة.

    ويتمحور التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير حول مكالمة هاتفية أجراها ترامب في تموز/يوليو مع زيلينسكي، حيث طلب منه "معروفا" كي يجري تحقيقا مع جو بايدن، وهو ديموقراطي بارز يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات ضد ترامب العام المقبل.

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