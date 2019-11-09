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    المرصد: المقاتلات التركية تقصف الأكراد في شمالي سوريا

    11:30 م السبت 09 نوفمبر 2019
    المرصد: المقاتلات التركية تقصف الأكراد في شمالي سوريا

    المقاتلات التركية تقصف الأكراد في شمالي سوريا

    دمشق / إسطنبول - (د ب أ):

    كشف نشطاء بالمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، عن وقوع معارك عنيفة بين الميليشيات المتحالفة مع تركيا، وبين ميليشيات القوات الكردية بعد مرور شهر على عدوان أنقرة على شمالي سوريا.

    وقال المرصد إن السلاح الجوى التركي قصف المنطقة.

    وأضاف المرصد أن مقاتلين من الأكراد وجنودا من قوات الحكومة السورية أصيبوا بجراح.

    وأوضح المرصد أن المعارك وقعت بمنطقة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة والتي تبعد عن الحدود التركية السورية بحوالي 40 كيلومترا.

    وبعيدا عن المعارك العنيفة أكد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين أنهما ما يزالان متمسكين بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي.

    وهذا ما أعلنته وكالة أنباء الأناضول التركية بعد محادثة هاتفية بين أردوغان وبوتين.

    العدوان التركي المقاتلات التركية قصف الأكراد شمال سوريا

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