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    المرصد السوري: طائرات مجهولة تستهدف مقرات لداعش شمال حلب

    11:26 م السبت 09 نوفمبر 2019
    المرصد السوري: طائرات مجهولة تستهدف مقرات لداعش شمال حلب

    أرشيفية

    دمشق - (أ ش أ):

    رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عدة نفذتها طائرات مجهولة الهوية استهدفت مقرات لـ"جيش محمد" الذي بايع التنظيمات الجهادية وتنظيم داعش الإرهابي بالمحيط الغربي لبلدة كفرة بالقرب من مدينة إعزاز شمال حلب.

    وقال المرصد السوري - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل في المنطقة، مشيرا إلى أن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء مدينة مارع، وسط أنباء عن احتمال تنفيذ عملية إنزال جديدة، على غرار عملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولي لاعتقال أحد عناصر داعش الإرهابية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    حلب طائرات مجهولة قصف جوي مقر داعش

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