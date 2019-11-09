البحرين: إلقاء القبض على إرهابيين حاولوا تنفيذ أعمال تضر بالأمن

المنامة - (أ ش أ):

تمكنت القوات الأمنية في مملكة البحرين من القبض على عناصر لها ارتباط بمجموعة إرهابية في الخارج كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي .

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله: "إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، قُبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة".

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم .