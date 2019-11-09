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المرجعية الدينية في العراق تنفي التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الراهنة

09:48 م السبت 09 نوفمبر 2019
المرجعية الدينية في العراق تنفي التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الراهنة

علي السيستاني

بغداد - (أ ش أ):

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق مزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".

وأوضح أن كل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة.

وقد نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ أكتوبر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.

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علي السيستاني بغداد العراق

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