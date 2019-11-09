بوتين يطالب بمنظومة أخلاقية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي

موسكو - (د ب أ):

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت بقواعد جديدة تضبط التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن بوتين قال خلال مؤتمر بموسكو إن على المتخصصين والشركات أن يفكروا في إصدار قانون أخلاقي لضبط التعامل في هذا المجال.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله: "في الوقت الحالي تتم في العالم كله مناقشة جوانب وعواقب استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا موضوع مهم للغاية".

وأوضح بوتين أن الهدف الرئيسي هو التوصل لتطوير متجانس وإتاحة إمكانيات جديدة أمام البشر.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يعتبر مصطلحا شاملا لمختلف الماكينات والبرامج التي تتعلم بذاتها مثل الإنسان، ويمكنها تقييم المشكلات وحلها.

فأجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) مثلا تتعلم كيف تعالج كمية هائلة من المعلومات وتقيمها، ومثل هذه النظم مختبئة على سبيل المثال في التعريف اللغوي لشركتي أبل وأمازون.

وأضاف بوتين أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بصورة متزايدة على الحياة اليومية، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه مورد هام: "فمن يمتلكها يمتلك مزايا تنافسية هائلة".

وقال بوتين على خلفية استراتيجية بلاده الوطنية للتطوير، إن بلاده لا بد أن تكون رائدة في هذا المجال على مستوى العالم، "فهذا أمر يتعلق بمستقبلنا" على حد قوله.

وأعطت الحكومة الروسية وعودا بأن ترفع من مساهمتها في السوق الدولية للذكاء الاصطناعي من 1 إلى 2 % في الوقت الراهن إلى ما يصل إلى 15 %خلال الأعوام المقبلة.