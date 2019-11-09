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إيران تعلن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

08:01 م السبت 09 نوفمبر 2019
إيران تعلن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية ا

القاهرة – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم، بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، قالت إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، منعت دخول إحدى مفتشات الوكالة الدولية إلى موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، بسبب التخوف من احتمال اصطحاب المفتشة لمواد "مشبوهة".

وذكرت الوكالة أن أجهزة التفتيش أظهرت علامات إنذار لدى دخول المفتشة لموقع "نطنز"، ولذلك تم منع دخولها إلى الموقع، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية بالأمر، كما أعلنت إيران للوكالة الدولية أن تصريح المفتشة قد أصبح لاغيًا.

النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم بهروز كمالوندي

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