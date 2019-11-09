تونس: ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة في عملية هجرة غير شرعية

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية نابل تمكنت من ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية.

وبمراجعة النيابة العامة، أمرت المركز البحري للحرس الوطني بقليبية بمواصلة احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.