دولة الاحتلال تستعد لإعادة الباقورة والغمر للأردن بعد انتهاء التأجير

القاهرة - مصراوي:

أعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بوابات منطقتي الباقورة والغمر، بعد إخراج المستوطنيين الإسرائيليين منها، تمهيدًا لتسليمها للأردن، مع انتهاء اتفاق التأجير الذي وقع قبل 25 عامًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن السلطات الأردنية أبلغت تل أبيب خلال الأيام الأخيرة، بأنه بدءا من الأحد سيتم منع الإسرائيليين من دخول منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين.

وتقع الباقورة شمالي الأردن، بينما توجد الغمر جنوبي المملكة، ويحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)

قرار المنع جاء بعد أن انتهت الشهر الماضي فترة التأجير التي نص عليها الملحق الخاص المرفق باتفاقية “وادي عربة” التي تم التوقيع عليها بين الأردن وإسرائيل عام 1994.