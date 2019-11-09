القوات العراقية تعتقل 21 إرهابيا من خلايا "داعش" جنوب الموصل
03:42 م السبت 09 نوفمبر 2019
بغداد - أ ش أ
اعتقلت الاجهزة الامنية العراقية، اليوم السبت، 21 إرهابيا من خلايا تنظيم " داعش" في ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل.
وقال مصدر في شرطة نينوى - للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/- إن الأجهزة الأمنية شنت عملية للبحث عن خلايا داعش على خلفية إطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيارة.
واضاف المصدر أن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:اقتراع جديد في اسبانيا تهيمن عليه الازمة في كاتالونيا
-
407
-
331
-
287
-
168
-
141
-
127
-
109
-
107
-
95
-
91