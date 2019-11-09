الجزائر تُعلن القائمة النهائية للمُترشحين للانتخابات الرئاسية المُقبلة

القاهرة- (مصراوي):

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم السبت، القائمة النهائية التي تضم المُرشحين للرئاسة المُقرر إجراءها في 12 ديسمبر 2019.

وتضمنت هذه القائمة اسم كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.

كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في حزب جبة التحرير الوطني "الأفلان".

ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة.

بالإضافة إلى فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري.