تركيا: حزب العمال الكردستاني ينفذ 8 خروقات خلال 24 ساعة

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عناصر "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" 8 هجمات في منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة اليوم السبت ونقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، والذي أكد استمرار هجمات "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني/ في المنطقة التي تشهد عملية "نبع السلام" وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء ممر سلام.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات نُفذت عبر قذائف هاون وصاروخية، وقناصة.

كانت تركيا قد شنت في التاسع من الشهر الماضي عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سورية للتصدي لما تصفهم بالارهابيين ولإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها.