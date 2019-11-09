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مظاهرات العراق: قوات الأمن تستعيد السيطرة على جسور وسط بغداد

01:20 م السبت 09 نوفمبر 2019
مظاهرات العراق: قوات الأمن تستعيد السيطرة على جسور وسط بغداد

مظاهرات العراق

(بي بي سي):

تمكنت القوات الأمنية في العراق صباح السبت من إعادة فتح ثلاثة جسور، على نهر دجلة، في بغداد كان تمكن المتظاهرون من التقدم جزئيا عليها.

وشهدت جسور وسط بغداد عمليات كر وفر على مدار الأيام الماضية في خضم اتساع المواجهات التي شابت محاولات الأمن فض اعتصامات المتظاهرين أعلاها ووقف زحفهم.

وبحسب الوكالة الفرنسية للأنباء، فأن القوات الأمنية استعادت السيطرة على كل من جسر السنك والشهداء والأحرار الواصلة بين الضفة الشرقية لنهر دجلة حيث يعسكر المتظاهرون والضفة الغربية للنهر الذي يشق العاصمة العراقية، حيث تتواجد أغلب المؤسسات الحكومية.

رغم هذا لا يبدو الموقف الأمني مستقرا حيث أفادت مصادر بوقوع صدامات جديدة عند ساحة التحرير، بينما لقي متظاهران حتفهما في البصرة، جنوب العراق. وقال شهود عيان لبي بي سي، إنهم "شاهدوا القوات الأمنية منتشرة وبكثافة في الساحة المقابلة لمبنى محافظة البصرة غداة تمكنها من فض اعتصامات المتظاهرين أمامه.

ويتم يتداول مقاطع وأنباء على مواقع التواصل يزعم أنها تعود للوضع الأمني على جسر السنك وتظهر حضورا أمنيا كثيفاً.

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