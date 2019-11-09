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    إصابة 30 متظاهرا عراقيا في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد

    11:36 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    إصابة 30 متظاهرا عراقيا في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد

    التظاهرات في بغداد

    بغداد- (د ب أ):

    كشف مصدر أمني عراقي اليوم السبت عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء اطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد .

    ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المصدر قوله: "الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين".

    وأضاف: "القوات الأمنية موجودة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنتشر قرب جسر الاحرار لاتوجد اي مصادمات".

    وأوضح أن "الموقف الأمني في جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول وأسفل الجسر"، مشيرا إلى أن "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين إليها".

    وتطالب التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.

    احتجاجات العراق القنابل المسيلة للدموع بغداد المتظاهرين

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