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    العربية: الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بغداد

    11:31 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    العربية: الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بغداد

    محتجين في بغداد

    القاهرة- (مصراوي):

    أفادت قناة العربية الإخبارية أن الأمن العراقي أطلق غاز مسيل للدموع، اليوم السبت، على المحتجين في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد من أجل تفريقهم، ومنعهم من الاحتشاد.

    وحاول المتظاهرون الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.

    ونقلت العربية عن المصادر، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة.

    يأتي هذا في وقت تشهد فيه ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف إلى الميدان.

    الأمن العراقي الغاز المسيل للدموع بغداد البصرة

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