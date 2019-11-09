  • عاجل:13 سيدة و4 رجال.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإسكندرية الصحراوي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    واشنطن تحث إيران على حل خلافاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    05:40 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    واشنطن تحث إيران على حل خلافاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مساء الجمعة إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بسبب المشكلات التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

    وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن الوكالة الدولية أعلنت أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية محتملة لم يتم الإعلان عنها في إيران. ولم تقدم إيران تفسيرا منطقيا للمواد التي تم اكتشافها، ويتعين عليها أن توضح من أين جاءت تلك المواد وأين هي الآن.

    ونقلت بلومبرج عن بومبيو قوله في البيان "لقد علمنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إيران احتجزت مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هذا أمر مشين وعمل ترهيبي لا مبرر له".

    وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى "حل كل مشكلاتها المفتوحة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

    يذكر أن إيران تقترب من أزمة نووية جديدة بسبب عدم تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية الذين يحققون في عينات مشعة تم اكتشافها في موقع حددته إسرائيل.

    مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الأسلحة النووية

    الخبر التالى:

    تقرير: آبي يعتزم الاجتماع مع شي في بكين خلال قمة ديسمبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان