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    "أمريكان ايرلاينز" تضغط من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها

    04:20 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    "أمريكان ايرلاينز" تضغط من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها

    طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز

    واشنطن - (د ب أ):

    ضغطت واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية "أمريكان ايرلاينز" من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها في 5 مارس المقبل.

    وقالت الشركة في بيان "أمريكان تتوقع استئناف خدماتها التجارية المقررة على متن أسطول أمريكان من طائرات 737 ماكس في 5 مارس 2020".

    وكانت الشركة، التي قالت إنها على "اتصال مستمر" مع إدارة الطيران الاتحادية ووزارة النقل وشركة بوينج، قد أرجأت الشهر الماضي عودة طائرات 737 ماكس من 3 ديسمبر إلى 16 يناير.

    وقالت الشركة إنها ستقوم بتغيير في جدولها يوم 17 نوفمبر ليتمكن الركاب الذين حجزوا رحلات على طراز ماكس حتى 4 مارس، من تعديل حجزهم.

    وأضافت "أمريكان ايرلاينز " أنه "بمجرد اعتماد الطائرة، تتوقع أمريكان تنظيم رحلات استعراضية أو رحلات لأعضاء فريق أمريكان وضيوف فقط قبل يوم 5 مارس".

    شركة أمريكان إيرلاينز طائرات 737 ماكس الرحلات الجوية شركة بوينج
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