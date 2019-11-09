"أمريكان ايرلاينز" تضغط من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها
واشنطن - (د ب أ):
ضغطت واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية "أمريكان ايرلاينز" من أجل عودة طائرات 737 ماكس لأسطولها في 5 مارس المقبل.
وقالت الشركة في بيان "أمريكان تتوقع استئناف خدماتها التجارية المقررة على متن أسطول أمريكان من طائرات 737 ماكس في 5 مارس 2020".
وكانت الشركة، التي قالت إنها على "اتصال مستمر" مع إدارة الطيران الاتحادية ووزارة النقل وشركة بوينج، قد أرجأت الشهر الماضي عودة طائرات 737 ماكس من 3 ديسمبر إلى 16 يناير.
وقالت الشركة إنها ستقوم بتغيير في جدولها يوم 17 نوفمبر ليتمكن الركاب الذين حجزوا رحلات على طراز ماكس حتى 4 مارس، من تعديل حجزهم.
وأضافت "أمريكان ايرلاينز " أنه "بمجرد اعتماد الطائرة، تتوقع أمريكان تنظيم رحلات استعراضية أو رحلات لأعضاء فريق أمريكان وضيوف فقط قبل يوم 5 مارس".
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