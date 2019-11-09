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    إدانة مسؤول سابق في ألستوم الفرنسية بأمريكا في قضية رشوة

    02:33 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    إدانة مسؤول سابق في ألستوم الفرنسية بأمريكا في قضية رشوة

    وزارة العدل الأمريكية

    واشنطن - (د ب أ):

    أدانت هيئة محلفين في ولاية كونيكتيكت الأمريكية يوم الجمعة مديرا تنفيذيا سابقا للشركة الفرنسية لصناعة أنظمة السكة الحديدية "ألستوم" لدوره في مخطط لرشاوى وغسل أموال بمشاركة مسؤولين في إندونيسيا.

    وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن هيئة المحلفين أدانت لورنس هوسكينز في ست تهم تتعلق بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وثلاث تهم تتعلق بغسل أموال وتهمتين بالتآمر.

    وأوضحت الوزارة إنه تم دفع الرشاوى لعضو رفيع المستوى في البرلمان الإندونيسي ورئيس شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا.

    وتم دفع الرشاوى مقابل المساعدة في تأمين عقد لشركة "الستوم باور" في ولاية كونيكتيكت وشركة شريكة لها بقيمة 118 مليون دولار من أجل توفير خدمات كهربائية لمواطني إندونيسيا.

    وذكرت الوزارة أن هوسكينز (69 عاما) كان يشغل منصب نائب رئيس الشبكة الدولية في الستوم وكان يعمل مع اثنين من المستشارين كان الهدف الرئيسي من عملهما إخفاء الرشاوى المدفوعة للمسؤولين الإندونيسيين.

    ومن المنتظر إصدار الحكم بحق هوسكينز، وهو مواطن بريطاني كان يعمل في باريس، في يناير المقبل.

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