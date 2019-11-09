بمئات الملايين.. موقع أمريكي يكشف ثروة عائلة ترامب

كتب - محمد عطايا:

كشف موقع فوربس، ثروة عائلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وترتيب الأغنى بهم، لافتًا إلى أن إيفانكا الأبنة الأكبر للرئيس هي الأكثر ثراءً.

اعتمد الموقع الأمريكي على سجلات الممتلكات ووثائق المحكمة والملفات الحكومية. وقال إن إيفانكا تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر ثراءً، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى زواجها من جاريد كوشنر.

وتقدر ثروة إيفانكا ترامب بـ 375 مليون دولار. بينما تقدر ثروة دونالد ترامب الأبن، وإريك الابن الثاني، بحوالي 25 مليون دولار لكل منهما.

لم ترث تيفاني البالغة من العمر 26 عامًا وبارون، 13 عامًا، الكثير من والدهما.

وجنى أشقاء تيفاني وبارون الأكبر سنًا، أموالهم من خلال عملهم كمديرين تنفيذيين في ممتلكات ترامب المترامية حول العالم.

فيما حصلت ميلانيا ترامب، الزوجة، على "شقة في برج ترامب، تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار".