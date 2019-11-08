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    محكمة إسبانية توافق على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق لواشنطن

    11:04 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    محكمة إسبانية توافق على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق لواشنطن

    المحكمة العليا الإسبانية

    كراكاس - (أ ش أ)

    وافقت محكمة إسبانية على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق هوجو كارفاخال للولايات المتحدة، وتراجعت عن قرارها السابق برفض التسليم.

    ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة .

    وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت كارفاخال في أبريل الماضي بطلب من الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت في سبتمبر الماضي بالإفراج عنه ورفضت طلب التسليم.

    وتتهم الولايات المتحدة رئيس الاستخبارات الفنزويلي السابق بالتورط في تهريب المخدرات ودعم جماعة "فارك" اليسارية المتمردة في كولومبيا، لكن كارفاخال نفى التهم الموجهة إليه.

    يذكر أن هوجو كارفاخال كان رئيسا للاستخبارات العسكرية الفنزويلية خلال الفترة بين 2004 و2011 في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز، وكذلك في 2013 - 2014.

    وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال بحقه في عام 2011.

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