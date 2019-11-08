إدارة ترامب تعتزم رفع الحد الأدنى لسن تدخين السجائر الإلكترونية

واشنطن (د ب أ)

تعتزم الإدارة الأمريكية رفع الحد الأدنى لتدخين السجائر الإلكترونية من 18 إلى 21 عاما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة في حديقة البيت الأبيض إن هذا جاء كوصية ضمن تقرير سيتم تقديمه الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب: "يجب أن نهتم بأولادنا ، وهذا هو الأهم"، مضيفا أن هناك أيضا توصيات أخرى بشأن مكسبات الطعم في السجائر الإلكترونية، مبينا أن مثل هذه السجائر الإلكترونية تحظى بإقبال شديد من جانب الشباب.

كان عدد الذين توفوا إثر تدخين السجائر الإلكترونية داخل الولايات المتحدة ارتفع مؤخرا، حيث قالت هيئة الصحة الأمريكية إن عدد الوفيات وصل إلى 39 شخصا وعدد المصابين بالمرض جراء ذلك وصل إلى ألفي شخص.

وأفادت الهيئة أن سبب إصابة الرئتين جراء تدخين هذه السجائر ما يزال غير معروف.

وكانت أدلة ظهرت مؤخرا على أن وجود منتجات مادة تيتراهايدروكانابينول الموجودة في القنب والمسؤولة عن الشعور بالخدر بعد استنشاقها تلعب الدور الرئيس في هذه الإصابات.

أما في ألمانيا وفي كامل أوروبا فلم يصل حتى الآن ارتفاع أعداد المصابين بأضرار رئوية جراء تدخين السجائر الإلكترونية إلى هذه الدرجة.

ويبدو أن الشكوى ما تزال منحصرة في مدخني هذه السجائر في أمريكا الشمالية، كما يشار إلى أن توليفة المواد الفعالة في السجائر الإلكترونية يتم إضافتها بصورة منظمة وأكثر صرامة مما يتم في الولايات المتحدة.