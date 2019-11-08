بغداد: إذا أقر البرلمان استقالة الحكومة العراقية ستستقيل

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن الحكومة ستقدم خلال أيام مشروع قانون يكافح الفساد، لافتًا إلى أن أي حكومة جديدة ستكون بحاجة إلى وقت لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وأضاف الحديثي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البرلمان يقبل ما يتخذه البرلمان من قرارت بشأن الحكومة، وإذا قرر أن تستقيل فستستقيل.

وأوضح أن استقالة الحكومة سيحولها لحكومة تصريف أعمال وهو ما يمثل عائقًا أمام تنفيذ مطالب المتظاهرين، موضحًا أن الحكومة ستقدم خلال أيام مشروع قانون يكافح الفساد، لافتًا إلى أن مشروع القانون في حال إقراره سيفتح الباب لمحاسبة العديد من المسؤولين.

وتطالب التظاهرات التي يشهده العراق منذ الشهر الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.