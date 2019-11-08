تقارير تكشف تفاصيل عن دنماركي مشتبه به في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

القاهرة – (مصراوي):

نقلت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي آر) أنه من المحتمل أن يكون الإرهابي باسل حسن وراء حادث رحلة متروجت 9268، الذي تحطمت فيه الطائرة إيرباص A321 الروسية، وهي في طريقها من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء إلى سان بطرسبرج الروسية في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام روسية.

أسفر الحادث عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متن الطائرة، كان من بينهم 25 طفلاً.

وقالت الإذاعة الدنماركية إن الصحفيين الدنماركيين حصلوا على مواد ذات صلة بالتحقيق مع شقيق باسل الأسترالي خالد خياط، الذي اُدين بالتخطيط لتفجير رحلة طيران من سيدني إلى أبوظبي في يوليو 2017، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الإذاعة الدنماركية أن خياط له صلة بتنظيم داعش الإرهابي، حسب المعلومات التي حصل عليها الصحفيون فإنه قد شهد في التحقيق أن شقيقيه طارق وباسل حسن كانا المخططين لحادث انفجار الطائرة الروسية.

حسب المواد والمعلومات التي حصل عليها الصحفيين الدنماركيين، فإن الإرهابيين خططوا لاستخدام نفس الأسلوب في كلا الهجومين.

كانت الطائرة سقطت قرب مدينة العريش، شمال سيناء. وقالت السلطات إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي.

أعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عن الحادث الذي شكل ضربة موجعة لقطاع السياحة لا يزال يتعافى منها حتى الآن.

من هو باسل حسن؟

وُلد باسل حسن في عام 1987، وهو مواطن دنماركي حاصل على شهادة في الهندسة. ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنه لعب دورًا رئيسيًا في التخطيط للعمليات الإرهابية في الأراضي التي تسيطر عليها داعش قبل أن يهزم التنظيم في سوريا والعراق. وتشير تقارير صحفية إلى أنه قتل في 2017 أثناء القتال صالح تنظيم داعش.

واعتقلت السلطات التركية باسل حسن في 2014 قبل أن تطلق سراحه لأسباب لاتزال غير معروفة رغم مطالبات دنماركية بتسليمه.

وحسب الإذاعة الدنماركية، فإن أجهزة الاستخبارات الدنماركية واستخبارات أخرى أجنبية تعتقد أن باسل حسن له أيضاً علاقة بمؤامرة تفجير الطائرة خلال رحلتها من سيدني، علما بأن هذا الهجوم لم يحصل بعدما صادرت الشرطة الأسترالية آلة لفرم اللحم كانت المتفجرات مخفية في داخلها.

ولفتت إلى أن الوثائق التي تحصل عليها الصحفيين من محكمة استرالية كشفت أن باسل حسن كان شخصية أساسية في العمليات الخارجية لتنظيم داعش، وفقا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية التي نشرت صورا للمشتبه به.

وحسب الوثائق، فإن باسل حسن كان موضوعًا على قائمة المطلوبين منذ فبراير 2013، عندما تنكر في زي ساعي بريد في محاولة لقتل لارس هيديغارد وهو كاتب يعرف بمواقفه المنتقدة للمسلمين، كما أنه متورط في شراء طائرات بدون طيار وكاميرات مراقبة لصالح داعش، بمساعدة ثلاثة أشخاص.

وتحدثت تقارير صحيفة دنماركية عن أن الادعاء كان يخطط لاستجواب زوجة باسل حسن السابقة، بيد أنه تم منعها من السفر من لبنان إلى الدنمارك بعد ان احتجزتها السلطات في مطار بيروت.