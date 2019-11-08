  • عاجل:مباشر.. مصر الأوليمبي 1 - 0 مالي الأوليمبي.. مصطفى محمد يُسجل الأول

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    متظاهرون أكراد يرشقون مركبة تركية بالحجارة في الحسكة السورية (صور)

    07:14 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    القاهرة – مصراوي:

    رشق متظاهرون أكراد مركبة عسكرية تركية بالحجارة أثناء مرور دورية تركية-روسية، بالقرب من بلدة المعبدة في الجزء الشمالي الشرقي من الحسكة، على الحدود السورية مع تركيا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

    وبدأت القوات التركية، مطلع الشهر الجاري، تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

    وبدأت أنقرة مع ميليشيات سورية موالية لها في في أكتوبر الماضي، عدوانًا واسعًا على شمال شرقي سوريا، لإبعاد الأكراد عن حدودها وإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترًا.

    أكراد سوريا القوات التركية العدوان التركي شمال سوريا

    الخبر التالى:

    تقارير تكشف تفاصيل عن دنماركي مشتبه به في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان