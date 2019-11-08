ترامب ينفي موافقته على التراجع عن جميع الرسوم على السلع الصينية

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لم يوافق على التراجع عن كل الرسوم التي سبق فرضها على الواردات الأمريكية من السلع الصينية، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر ترامب في تصريحات للصحفيين أنه في حين تريد الصين تراجعا جزئيا عن الرسوم التي تم فرضها في إطار الحرب التجارية، فإنه لن يرفع الرسوم بالكامل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى ارتفاع السندات وتراجع الأسهم الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس ترامب التي بددت أجواء التفاؤل بشأن انتهاء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

كان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس اتفاق الصين والولايات المتحدة على إلغاء الرسوم العقابية التي تبادلت الدولتان فرضها على السلع بصورة تدريجية.

وقال جاو فينج المتحدث باسم الوزارة القول إن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفا أن واشنطن وبكين أجرتا "محادثات بناءة" خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس، تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال "إذا تم الاتفاق على المرحلة الأولى، فإنه سيتضمن اتفاقات وتنازلات بشأن الرسوم".

ويحاول الجانبان التفاوض حول اتفاق تجاري محدود ترفع الولايات المتحدة بموجبه بعض الرسوم عن الواردات الصينية في مقابل استئناف الصين شراء السلع الزراعية الأمريكية ومنتجات أخرى.