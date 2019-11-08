ايران تعلن اسقاط طائرة مسيرة اجنبية جنوب غربي البلاد

طهران- (د ب ا):

اعلن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد عن اسقاط طائرة مسيرة معادية فوق ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد المطل على الخليج .

وقال العميد صباحي فرد في تصريح له اليوم الجمعة، ان هذه الخطوة الحازمة التي تمثلت باطلاق صاروخ جاءت ردا على اختراق طائرة اجنبية مسيرة معادية للمجال الجوي للبلاد،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) .

ويقوم خبراء عسكريون بفحص حطام الطائرة المسيرة.

ويوجد العديد من المنشأت البتروكيماوية في ميناء ماهشهر التي تعد ذات اهمية استراتيجية لإيران.

كانت إيران قد اسقطت في شهر يونيو الماضي طائرة مسيرة أمريكية قالت انها دخلت مجالها الجوي، فيما قالت الولايات المتحدة انه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.