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    مباحثات سعودية أمريكية تتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

    02:17 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    مباحثات سعودية أمريكية تتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    الرياض - أ ش أ

    بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم /الجمعة/ أن الوزير الجبير استعرض أيضا - خلال لقاءاته على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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    عادل الجبير القضايا الإقليمية والدولية مجلس الوزراء السعودي

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