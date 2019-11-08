بومبيو: علينا الدفاع باستمرار عن الحرية

برلين- (د ب أ):

بمناسبة مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ألمانيا والحلفاء الغربيين إلى الدفاع مجددا وعلى نحو مستمر عن الحرية.

وقال بومبيو اليوم الجمعة خلال خطابه في مؤسسة "كوربر" الألمانية في برلين: "يتعين علينا الاعتراف بأن الحرية غير مضمونة مطلقا".

وذكر بومبيو أن هناك هياكل استبدادية ظهرت مجددا، وأضاف: "البعبع ينتشر مجددا... يتعين علينا الدفاع عن حريتنا ومستقبلنا... لنتحد ونتحالف ونكون أصدقاء".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بأن نظاما غير حر مثل نظام ألمانيا الشرقية سابقا سينهار حتما في وقت ما، إلا أنه لم يكن من الممكن تخمين في أي وقت سيسقط، مشيدا بـ"شجاعة الألمان الشرقيين، الذين تسببوا في سقوط الجدار".

واعترف بومبيو بحسابات خاطئة في أعقاب سقوط الجدار، موضحا أنه كان هناك اعتقاد بأنه يمكن تدشين مجتمعات حرة في كل مكان في ذلك الحين، وبالتالي يمكن سحب قوات الأمن، وقال: "أخطأنا في ذلك"، مشيرا على وجه الخصوص إلى النزاع في أوكرانيا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.