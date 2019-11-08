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    موسكو تدعو واشنطن لإلغاء قرار عدم التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

    12:52 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    موسكو تدعو واشنطن لإلغاء قرار عدم التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

    سيرجي ريابكوف

    موسكو - أ ش أ

    دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء قرارها بعدم التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

    وقال ريابكوف - خلال كلمته في المؤتمر الدولي لحظر الانتشار النووي المنعقد في موسكو اليوم /الجمعة/ - " إن المسئولية الحقيقة عن عدم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن تقع على عاتق 8 دول من الدول الـ 44 المدرجة في القائمة ذات الصلة، والتي لم تصدق بعد على هذه الوثيقة".

    يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قُدمت للتوقيع في سبتمبر 1996 في نيويورك بالولايات المتحدة، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إلا أن هناك عددا كبيرا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة والصين، لم تصدق عليها بعد، وذلك على عكس روسيا التي وقعت عليها في عام 2000.

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    سيرجي ريابكوف التجارب النووية معاهدة حظر التجارب النووية موسكو واشنطن

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