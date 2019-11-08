المرجيعة الشيعية بالعراق : أطراف داخلية وخارجية تستغل الاحتجاجات

كربلاء- (د ب ا):

أتهم معتمد المرجعية الشيعية في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة امام الاف من المصلين في صحن الامام الحسين اطرافا خارجية وداخلية باستغلال الاحتجاجات بالعراق لتحقيق مأربها.

وقال "إن هناك اطرافا وجهات خارجية وداخلية كان لها دور في مما اصاب العراق من آذى وقمع وتنكيل وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الجماهيرية الجارية لتنفيذ ماربها".

واضاف "ينبغي أن يكون المتظاهرون على حذر من هذه التدخلات الخارجية حتى لايختل جمعهم".

وتابع أن" أمام القوى السياسية الممسكة بالسلطة فرصة جديدة للاستجابة لمطالب المتظاهرين تنفذ بمدة زمنية ولايجوز المزيد من المماطلة والتسويف لما له من مخاطر جمة".

واوضح أن " التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ وكامل يعبر عن رأيه ويطالب بحقه ممن شارك أو لم يشارك وليس لأحد أن يلزم الاخر بالمشاركة بالمظاهرات".

وأشار إلى أن سلمية المظاهرات الاحتجاجية تحظى باهمية كبيرة والمسؤولية تقع على القوات الامنية وتجنب استخدام العنف المفرط في التعامل مع المحتجين وبدون مسوغ وان معظم المتظاهرين يراعون سلمية المظاهرات ويتجنبون التعرض للقوات الامنية والمنشات الحكومية والخاصة فينبغي الكف عن مقابلتهم بالعنف.

وتطالب التظاهرات التي يشهده العراق منذ الشهر الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.