انطلاق الدورية الثالثة المشتركة للقوات الروسية والتركية شمالي سوريا

انقرة- (د ب ا):

بدأت القوات التركية والروسية دورياتها البرية المشتركة الثالثة في شمال سوريا كجزء من اتفاق متفق عليه ، وفقًا لوزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر ،سيتم تنفيذ الدوريات في مدينتي القامشلي وديريك، شرق الفرات، اللتين تم تطهيرهما من وصفتهم بـ"الإرهابيين" من قبل تركيا،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأضافت "في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الروسي في سوتشي في 22 أكتوبر 2019 ؛ بدأت الدوريات البرية المشتركة الثالثة بمشاركة العناصر العسكرية التركية والروسية وطائرات مسيرة في المنطقة بين كاميسلي(القامشلي وديريك شرق الفرات".

كان قد تم تسيير أول دورية برية مشتركة لمدة أربع ساعات في الأول من نوفمبر على بعد 40 كيلومترًا شرق من مدينة رأس العين و30 كم غرب مدينة القامشلي.

في الخامس من الشهر الجاري، تم تسيير الدورية الثانية لمدة ساعتين شرق عين العرب وغرب مناطق تل أبيض.

كانت تركيا قد شنت في التاسع من الشهر الماضي عملية "نبع السلام" للتصدي لما تصفهم بالارهابين ولاقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها.