بومبيو يلتقي ميركل في زيارة تتزامن مع إحياء ذكرى سقوط جدار برلين

برلين- (د ب أ):

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين وذلك في إطار زيارته لألمانيا التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

ويخطط بومبيو أيضا للقاء وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور قبل إلقاء خطاب في مؤسسة كويربر وإجراء محادثات مع ميركل. وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يلتقي كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مع وزير المالية الألماني أولاف شولتس ويزيح الستار عن تمثال داخل السفارة الأمريكية.

وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عانت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وألمانيا، حيث انتقد برلين مرارًا وتكرارًا بسبب انخفاض إنفاقها الدفاعي ودورها في خط أنابيب "نورد ستريم 2"/تيار الشمال 2" الذي يورد الغاز من روسيا، بالإضافة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بتعريفة عقابية.

ويعتزم بومبيو مغادرة ألمانيا قبيل حلول الذكرى السنوية لسقوط الجدار والتي توافق يوم غد السبت.