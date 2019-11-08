يونكر: ترامب لن يفرض رسوما جديدة على السيارات الأوروبية الأسبوع المقبل

بروكسل - (د ب أ):

صرح رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يفرض رسوما جمركية على السيارات وقطع الغيار المصنعة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل رغم تهديداته في هذا الصدد.

وذكر يونكر في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن "ترامب سيتحدث قليلا، ولكن لن يتم فرض أي رسوم على السيارات".

وأضاف: "إنه لن يفعل ذلك، إنك تتحدثون إلى شخص مطلع تماما على مجريات الأمور".

وكان ترامب أعطى نفسه مهلة حتى منتصف نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار الأوروبي. وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد عبر فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 39 مليار دولار.

ورفضت مينا أندرييفا المتحدثة باسم يونكر الإفصاح عن كيف عرف يونكر قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أندرييفا قولها: "رئيس المفوضية وفريقه على اتصال دائم بنظرائهم الأمريكيين، مثلما يجب أن تكون عليه الأمور".