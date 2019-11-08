ترامب يرشح الرجل الثاني في وزارة الطاقة لخلافة ريك بيري

واشنطن - (د ب أ):

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا المسؤول الثاني في وزارة الطاقة الأمركية لخلافة الوزير الحالي ريك بيري، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض الخميس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن ترامب كان يقول إنه يعتزم ترقية دان برويليت، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إلى المنصب. وكان الكثيرون داخل دوائر الطاقة في واشنطن قد توقعوا هذه الترقية الوظيفية، التي أعلنها البيت الأبيض.

وقال بيري إنه يعتزم ترك الوزارة بحلول الأول من ديسمبر المقبل. وسيكون برويليت هو القائم بأعمال الوزير فور مغادرة بيري، ولكن على عكس المسؤولين العاملين بصفة قائمين بالأعمال في الوزارات الأخرى، فإن البيت الأبيض أرسل اسمه إلى مجلس الشيوخ للتصويت على تأكيد توليه المنصب.

ومن جانبه قال بيري في بيان له "لقد كانت فرصة العمر لتولي منصب وزير الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية"، و"بينما أستعد للرحيل عن أروع وظيفة قمت بها على الإطلاق، فإن لدي ثقة كبيرة في أن الوزارة ستستمر في إحراز خطوات كبيرة تحت قيادة دان برويليت".