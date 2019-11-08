عمدة نيويورك السابق يعيد النظر في خوض انتخابات الرئاسة

واشنطن - (د ب أ):

قال مايكل بلومبرج عمدة مدينة نيويورك السابق في وقت مبكر من العام الجاري إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ولكن في بيان صدر أمس الخميس عبر تغريدة في تويتر لمستشاره السياسي ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه.

وقال المستشار هوارد وولفسون إن بلومبرج قلق من أنه لا يوجد أحد في السباق الانتخابي داخل التيار الديمقراطي يمكنه هزيمة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكان بلومبرج، تاسع أغنى رجل في الولايات المتحدة وفقا لمجلة فوربس، قد قال في شهر مارس الماضي إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية. ولكنه أشار وقتها إلى أنه سوف يستخدم موارده المالية لدعم مرشحين والقضايا التي تهمه، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي.

وغرد وولفسون بأن الرجل، البالغ من العمر 77 عاما، أنفق مئة مليون دولار لدعم الديمقراطيين العام الماضي وهذا العام ساعدهم للفوز بالسيطرة على المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا.

وقال وولفسون "إننا الآن في حاجة لإتمام العمل وضمان هزيمة ترامب، ولكن مايك قلق بشكل متزايد من أن مجموعة المرشحين الحالية داخل التيار الديمقراطي ليست في موقف يسمح لها بالقيام بذلك"، مضيفا أن بلومبرج سوف يترشح بناء على سجله كعمدة لمدينة نيويورك وكرجل أعمال ومهتم بالأعمال الخيرية.