جلوبال نيوز: تنظيم تابع للقاعدة يسرق مساعدات كندية في سوريا

كندا - (أ ش أ)

كشفت شبكة إخبارية كندية اليوم الخميس أن أجهزة الكومبيوترات المحولة والتليفونات الخلوية التي تم شراءها بأموال المساعدات الكندية وقعت في تنظيم سوري تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن المسلحين داهموا مكتبا في شمال غرب سوريا وسرقوا ما يقرب من عشرين جهازا إلكترونيا كانت جزءا من مساهمة كندا الإنسانية في المنطقة، حسبما تظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية.

ويذكر تقرير صدر بموجب قانون الوصول إلى المعلومات "إن معلوماتنا في هذا الوقت تشير إلى أن الرجال المسلحين كانوا من عناصر هيئة تحرير الشام، على الرغم من أننا غير قادرين على تأكيد ذلك بشكل قاطع".

وهيئة تحرير الشام، وهي جماعة مسلحة نشأت من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والمجموعة مدرجة في قائمة الحكومة الكندية للكيانات الإرهابية.

وقال متحدث بإسم الخارجية الكندية "تم إبلاغ الشئون العالمية بتقارير عن عمل إجرامي أدى إلى السرقة في شمال غرب سوريا، وكانت الخارجية على اتصال وثيق بالمنظمة غير الحكومية المتأثرة في الخسائر المادية، بالإضافة إلى سلامة وأمن موظفيها".