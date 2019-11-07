  • عاجل:"رياح وشبورة كثيفة".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    جلوبال نيوز: تنظيم تابع للقاعدة يسرق مساعدات كندية في سوريا

    11:33 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    جلوبال نيوز: تنظيم تابع للقاعدة يسرق مساعدات كندية في سوريا

    هيئة تحرير الشام

    كندا - (أ ش أ)

    كشفت شبكة إخبارية كندية اليوم الخميس أن أجهزة الكومبيوترات المحولة والتليفونات الخلوية التي تم شراءها بأموال المساعدات الكندية وقعت في تنظيم سوري تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

    وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن المسلحين داهموا مكتبا في شمال غرب سوريا وسرقوا ما يقرب من عشرين جهازا إلكترونيا كانت جزءا من مساهمة كندا الإنسانية في المنطقة، حسبما تظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية.

    ويذكر تقرير صدر بموجب قانون الوصول إلى المعلومات "إن معلوماتنا في هذا الوقت تشير إلى أن الرجال المسلحين كانوا من عناصر هيئة تحرير الشام، على الرغم من أننا غير قادرين على تأكيد ذلك بشكل قاطع".

    وهيئة تحرير الشام، وهي جماعة مسلحة نشأت من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والمجموعة مدرجة في قائمة الحكومة الكندية للكيانات الإرهابية.

    وقال متحدث بإسم الخارجية الكندية "تم إبلاغ الشئون العالمية بتقارير عن عمل إجرامي أدى إلى السرقة في شمال غرب سوريا، وكانت الخارجية على اتصال وثيق بالمنظمة غير الحكومية المتأثرة في الخسائر المادية، بالإضافة إلى سلامة وأمن موظفيها".

    هذا المحتوى من

    هيئة تحرير الشام سوريا تنظيم القاعدة كندا الإرهاب

    الخبر التالى:

    الإدارة الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًا شمال سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان