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    مقتل ثمانية على الأقل في اشتباكات عرقية بين الخرطوم وجوبا

    08:21 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    مقتل ثمانية على الأقل في اشتباكات عرقية بين الخرطوم وجوبا

    اشتباكات عرقية بين الخرطوم وجوبا

    جوبا - ( د ب أ)

    قال مسؤول حكومي في جوبا اليوم الخميس ، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما هاجم رعاة مسلحون من السودان قريتين مجاورتين في جنوب السودان.

    وقال كول دينج كوول حاكم أبيي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إن خمسة آخرين أصيبوا عندما شن أعضاء من جماعة المسيرية هجومًا على الرعاة في منطقة أبيي الإدارية صباح اليوم الخميس.

    يذكر أن منطقة أبيي الإدارية ، المتاخمة للسودان ، هي منطقة متنازع عليها لسنوات عديدة بين مجموعتين اثنتين - المسيرية في السودان ودينكا في جنوب السودان .

    وفي كل موسم من مواسم الجفاف، يتجول رعاة قبيلة المسيرية في أبيي المنتجة للنفط مع ماشيتهم بحثًا عن الماء والمراعي وتجارة البضائع.

    الخرطوم جوبا السودان اشتباكات عرقية

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