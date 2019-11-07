الرئيس اليمني يستقبل وفد من المجلس الانتقالي في الرياض

القاهرة - (مصراوي)

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الخميس، وفدًا من المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في فعالية اتفاق الرياض برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي اللقاء ،رحب الرئيس بالجميع، مشيداً بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة والذي ينبغي أن يبنى عليه السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف والغايات السامية لشعبنا بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ولفت فخامة الرئيس الى تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح لحل تداعيات الصراع في اليمن .

وعبر رئيس الجمهورية ،عن تأكيده على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول الى حالة الاستقرار التي ينشدها ابناءنا في المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.

من جانبه عبر اللواء عيدروس الزبيدي عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود فخامة الرئيس والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل مع فخامته لتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة.

حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.