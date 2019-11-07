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    قائد الدفاع البحريني يفتتح مبنى الأمن البحري بمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي

    05:49 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قائد الدفاع البحريني يفتتح مبنى الأمن البحري بمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي

    المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة

    المنامة - (د ب أ)

    افتتح المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس مبنى الأمن البحري الدولي في مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي.

    واجتمع القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد مع جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث أشاد خليفة بن أحمد بالدور الفاعل لوحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة ودورها الكبير في تنفيذ المهام والواجبات البحرية الدفاعية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

    وأكد المشير الركن خليفة بن أحمد على عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل المستمر على تكثيف الجهود حسب التوجه العالمي لتأمين الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب، ومواجهة تهديدات أمن الملاحة البحرية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وأرجاء المنطقة.

    وخلال الزيارة قام المشير خليفة بن أحمد بجولة في مختلف أقسام مبنى الأمن البحري الدولي أطلع خلالها على ما يحتويه المبنى من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة لعملية تأمين الممرات المائية والملاحة البحرية.

    البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة الأمن البحري جيمس مالوي

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