لجنة برلمانية تعتزم استدعاء شاهد من جماعة بيجيدا بشأن هجوم برلين

برلين - (د ب أ)

تعتزم لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم أنيس العمري على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين عام، 2016 استدعاء أحد نشطاء جماعة بيجيدا للإدلاء بشهادته بشأن الواقعة، هو لوتس باخمان.

وقال رئيس الاشتراكيين في اللجنة فريتس فيلجنتروي اليوم الخميس في برلين إن هذا الأمر تقرر بمساندة أصوات الخضر وحزب البديل الألماني.

وكان باخمان الناشط بجماعة بيجيدا المعادية للإسلام والأجانب في ألمانيا قال بعد ساعات قليلة من الهجوم على موقع تويتر إن لديه "معلومات داخلية" من قيادة شرطة برلين تفيد بأن الجاني "مسلم تونسي".

وينحدر مرتكب الهجوم أنيس العمري فعليا من تونس.

وقال باخمان فيما بعد إنه لم يتلق معلومات.

كان الهجوم قد اودي بحياة 12شخصا وإصابةنحو 70 آخرين. وقتل العمري لاحقا على ايدي الشرطة الأيطالية في ايطاليا.